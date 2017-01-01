В Колумбии в ночном клубе взорвали гранату, пострадали 30 человек
В колумбийском городе Каукасия в пятницу, 29 декабря, мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба Bora Bora, в результате чего пострадал 31 человек. Об этом заявил мэр города Оскар Саурез, сообщает Associated Press.
По его словам, во время атаки в клубе находилось около 70 человек. Три женщины получили серьезные ранения в результате взрыва, у остальных - травмы незначительные.
Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.
Полиция арестовала уже мужчину по подозрению в нападении. Вместе с ним была и женщина. Правоохранительные органы задержали и ее.
По данным полиции, нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками.
Напомним, летом в торговом центре Боготы взорвали бомбу, в результате чего погибли три человека.