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В Колумбии в ночном клубе взорвали гранату, пострадали 30 человек

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Основная версия происшествия – война с конкурентами между преступными группировками.
Взрыв в одном из ночных клубов в Колумбии
Взрыв в одном из ночных клубов в Колумбии
twitter.com/Bendyprag

В колумбийском городе Каукасия в пятницу, 29 декабря, мужчина бросил гранату в помещение ночного клуба Bora Bora, в результате чего пострадал 31 человек. Об этом заявил мэр города Оскар Саурез, сообщает Associated Press.

По его словам, во время атаки в клубе находилось около 70 человек. Три женщины получили серьезные ранения в результате взрыва, у остальных - травмы незначительные.

Очевидцы говорят, что злоумышленник подъехал к заведению на мотоцикле.

Полиция арестовала уже мужчину по подозрению в нападении. Вместе с ним была и женщина. Правоохранительные органы задержали и ее.

По данным полиции, нападение произошло в рамках конкурентной борьбы между преступными группировками.

Напомним, летом в торговом центре Боготы взорвали бомбу, в результате чего погибли три человека. 

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Теги: Колумбия, взрыв, ночной клуб, жертвы, граната
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Источник: korrespondent.net

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