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ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Комментариев: 2
Боевики террористической организации взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете
EPA/UPG
Террористическая группировка “Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков в интернете.

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Отмечается, что террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.

Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в супермаркете произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и призвал “ликвидировать бандитов на месте“.
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Теги: Россия, взрыв, Санкт-Петербург, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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rashensvoloch    30.12.2017, 03:59
Оценка:  +1
rashensvoloch
Ось вам рускій мір - ковтайте. Щось зовсм не шкода вас чомусь. А чому? - запитую я себе.
Колишній-східняк    30.12.2017, 03:40
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Военное вмешательство в Сирии еще не раз аукнется...
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