ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге

Боевики террористической организации взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в супермаркете EPA/UPG

Корреспондент