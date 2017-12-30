ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге
Боевики террористической организации взяли на себя ответственность за взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.
Террористическая группировка “Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в камере хранения в супермаркете в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостное агентство боевиков в интернете.
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Отмечается, что террористы не предоставили никаких доказательств причастности к взрыву в своем сообщении.
Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в супермаркете произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и призвал “ликвидировать бандитов на месте“.
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