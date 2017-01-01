Китай опроверг поставки нефти в КНДР

МИД Китая опроверг информацию о поставках нефти в Северную Корею.

Китай открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters

"Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции", – сказала представитель МИД Китая Хуа Чунинь.





Южная Корея задержала корабль, перевозивший нефть для КНДР По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, то Китай будет разбираться с ситуации в соответствии с законами.