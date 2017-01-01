Китай опроверг поставки нефти в КНДР
МИД Китая опроверг информацию о поставках нефти в Северную Корею.
Китай открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.
"Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции", – сказала представитель МИД Китая Хуа Чунинь.
По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, то Китай будет разбираться с ситуации в соответствии с законами.
Южная Корея задержала корабль, перевозивший нефть для КНДР
Южная Корея задержала корабль, перевозивший нефть для КНДР
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с сообщениями СМИ о тайных поставках Китаем нефти в КНДР.
Эта же новость на Корреспондент