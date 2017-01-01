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Китай опроверг поставки нефти в КНДР

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МИД Китая опроверг информацию о поставках нефти в Северную Корею.
Флаг Китая
Флаг Китая
 
Китай открестился от поставок нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, которая находится под санкциями Совета Безопасности ООН, сообщает Reuters.
 
"Китай всегда выполнял резолюции Совбеза ООН в отношении Северной Кореи и полностью исполнял все международные обязательства. Мы никогда не позволяли китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции", – сказала представитель МИД Китая Хуа Чунинь.
 
По ее словам, если в ходе расследования эти нарушения подтвердятся, то Китай будет разбираться с ситуации в соответствии с законами.

Южная Корея задержала корабль, перевозивший нефть для КНДР
 
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с сообщениями СМИ о тайных поставках Китаем нефти в КНДР.
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Теги: нефть, Северная Корея, Китай, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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