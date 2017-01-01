Пожар с 12 погибшими в Нью-Йорке спровоцировал ребенок

Пожар возник из-за игры трехлетнего ребенка с горелками на кухонной плите.

Причиной пожара в жилом доме в Нью-Йорке, в результате которого погибли 12 человек, стали игры трехлетнего мальчика с плитой, передает Reuters.

В пожарной службе города рассказали, что вечером 28 декабря ребенок в одной из квартир, находясь не под присмотром взрослых, играл с горелками на газовой плите. Внезапно кухня заполнилась дымом и огнем, и мать схватила ребенка и выбежала из квартиры, оставив дверь открытой. После этого пожар начал распространяться вверх по лестнице пятиэтажного дома.

У людей почти не было времени среагировать. Они не могли спуститься по лестнице. Те, кто попытался, погибли.



В Индии во время пожара в ресторане сгорели 12 человек

Как сообщалось, в результате пожара в Нью-Йорке погибли 12 человек, в том числе четверо детей.