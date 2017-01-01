В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы

Жертвами финансовой пирамиды мошенника стали около 40 тысяч человек.

Пудит Киттитрадилок из Таиланда приговорен к 13 тысячам лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды, сообщает ВВС

Жертвами его мошенничества стали около 40 тысяч человек, которые в общей сложности вложили около 160 миллионов долларов в его компании.

Киттитрадилока признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Однако его чистосердечное признание в итоге снизило его срок заключения до 6,6 тысяч лет.