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В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы

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Жертвами финансовой пирамиды мошенника стали около 40 тысяч человек.
Тайского мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения
Тайского мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения
thekievtimes.ua
 
Пудит Киттитрадилок из Таиланда приговорен к 13 тысячам лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды, сообщает ВВС.
 
Жертвами его мошенничества стали около 40 тысяч человек, которые в общей сложности вложили около 160 миллионов долларов в его компании.
 
Киттитрадилока признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Однако его чистосердечное признание в итоге снизило его срок заключения до 6,6 тысяч лет.
 
Мошенник вряд ли проведет больше 20 лет в заключении. Таиландские законы предусматривают не более 10 лет тюрьмы по каждой из статей обвинения – Киттитрадилок приговорен по двум.

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Теги: Таиланд, мошенничество, приговор, тюремный срок
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Источник: korrespondent.net

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