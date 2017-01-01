В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет тюрьмы
Жертвами финансовой пирамиды мошенника стали около 40 тысяч человек.
Пудит Киттитрадилок из Таиланда приговорен к 13 тысячам лет тюремного заключения за создание финансовой пирамиды, сообщает ВВС.
Жертвами его мошенничества стали около 40 тысяч человек, которые в общей сложности вложили около 160 миллионов долларов в его компании.
Киттитрадилока признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Однако его чистосердечное признание в итоге снизило его срок заключения до 6,6 тысяч лет.
Мошенник вряд ли проведет больше 20 лет в заключении. Таиландские законы предусматривают не более 10 лет тюрьмы по каждой из статей обвинения – Киттитрадилок приговорен по двум.
Москвич переоделся в одежду покойной матери ради кредита
Москвич переоделся в одежду покойной матери ради кредита
Ранее сообщалось, что в Киеве подростка заподозрили в мошенничестве на миллионы гривен.
Эта же новость на Корреспондент