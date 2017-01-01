Тэтчер отказалась помочь спариванию панд

Маргарет Тэтчер в 1981 году отказалась везти панду в США в своем самолете.



Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, собиравшаяся лететь в 1981 году в США на первую встречу с президентом Рональдом Рейганом, отказалась взять на борт правительственного самолета медведя-панду, передает Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, собиравшаяся лететь в 1981 году в США на первую встречу с президентом Рональдом Рейганом, отказалась взять на борт правительственного самолета медведя-панду, передает РИА Новости

Визит Тэтчер совпал с просьбой Смитсоновского института, попросившего в зоопарке Лондона дать им на время панду для размножения.

Глава Лондонского зоологического общества Солли Цукерман решил устроить рекламную кампанию с помощью главы правительства.

"Цукерман предложил, чтобы премьер-министр взяла панду на борт самолета, когда отправится в Вашингтон", – написал секретарь правительственного аппарата Роберт Армстронг.

Тэтчер не считала, что должна способствовать популяризации усилий зоопарка по спариванию панд.