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В Швеции подорвали полицейский автомобиль

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Двое мужчин задержаны.
Полиция Швеции
Полиция Швеции
expressen.se
 
В шведском городе Мальме вечером 29 декабря подорвали полицейский автомобиль, сообщает Expressen.
 
Сразу после взрыва правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.
 
Задержаны два человека: 22-летний и 26-летний мужчины. Полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента. 
 
 
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Теги: Швеция, полиция, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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