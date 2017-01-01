В Швеции подорвали полицейский автомобиль

Двое мужчин задержаны.

В шведском городе Мальме вечером 29 декабря подорвали полицейский автомобиль, сообщает Expressen.

Сразу после взрыва правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.

Задержаны два человека: 22-летний и 26-летний мужчины. Полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента.