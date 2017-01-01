В Швеции подорвали полицейский автомобиль
Двое мужчин задержаны.
Сразу после взрыва правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.
Задержаны два человека: 22-летний и 26-летний мужчины. Полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента.
Мотивы нападавших не называются.
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Напомним, в октябре в Швеции на территории полицейского участка прогремел взрыв.
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