Пентагон отверг обвинения в поддержке боевиков ИГ в Сирии

США работают с партнерами над уничтожением боевиков ИГ, заявили в Минобороны.

В Пентагоне назвали абсурдными заявления о том, что США поддерживают террористическую группировку "Исламское государство". Об этом заявила официальный представитель ведомства Ребекка Риберих, передает РИА Новости.

"Утверждения о том, что США поддерживают ИГ, являются ложными и абсурдными. Мы не готовим ИГ. Мы работаем с партнерами над уничтожением или поимкой боевиков ИГ", – сказала она.



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Напомним, ранее в Генштабе России заявили, что США готовят боевиков в Сирии.