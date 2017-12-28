Путина предадут: каким будет 2018 год для Кремля

Американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor подготовила прогноз для России на 2018 год.

У Москвы будет множество внутренних проблем. Ухудшение экономического положения России станет одной из самых больших трудностей. После официального выхода из рецессии в этом году страна погрузится в длительный период стагнации. Именно такой прогноз составили аналитики Stratfor, сообщает Апостроф.

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Почти рекордное количество банков терпит банкротство, региональные власти не выполняют свои финансовые обязательства, все больше и больше компаний нуждаются в спасении. Эти проблемы заставят правительство РФ взять в долг не менее 18 млрд долларов за рубежом. Поиск финансирования может осложниться, если США наложат санкции. Хотя укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке предоставят ей альтернативные варианты.

Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин отступятся от Путина ради собственных интересов

Выборы, намеченные на март и сентябрь 2018 года, станут испытанием как для президента РФ Владимира Путина, так и для его противников. Однако, несмотря на шум в западных СМИ, у Путина нет реального конкурента. Его противники представляют собой целый спектр идеологий и личностей, и власть будет использовать их разногласия, чтобы разделить оппозицию.

Различные оппозиционные группы в свою очередь проведут протесты по всей России в преддверии голосования и могут даже провести массовые демонстрации после переизбрания Путина.

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Народные волнения не будут единственным политическим вызовом, ожидающим Путина в его новый срок. В следующем году внутренние распри в Кремле усилятся. В то время как влиятельные представители элит, такие как чеченский лидер Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин, отступятся от Путина ради собственных интересов, президент России окружит себя своими самыми верными советниками, которые защитят его и помогут реализовать его политику. Путин не будет расправляться с отступниками, но может совершить перестановки в администрации, чтобы ограничить их власть. Результатом станет еще более централизованное, авторитарное президентство и более фрагментированная политическая система.

Ранее сообщалось о том, что Справедливая Россия поддержит Путина.