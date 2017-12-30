В Россию не пустили сенатора США

Сенатор активно поддерживает меры по противодействию России.

Россия отказалась выдать визу сенатору США Джин Шахин, которая попала в так называемый черный список, созданный в ответ на санкции, говорится в заявлении посольство России в США.

"Посольство (РФ) получило ходатайство о визах для делегации Конгресса, состоящей из сенаторов и их персонала. Визы были выданы всем членам делегации, за исключением сенатора Джин Шахин, которая находится в российском "черном списке", созданном в ответ на санкции США против нашей страны", - говорится в сообщении.

В российском посольстве также отметили, что предлагали американской стороне несколько вариантов решения ситуации на взаимной основе, в частности, исключение из санкционного списка некоторых россиян, однако США на это не согласились.

Шаин была среди тех, кто активно поддерживал новый законопроект о санкциях в отношении России, который Конгресс одобрил подавляющим большинство в этом году.

Кроме того, сенатор поддерживает меры, направленные на борьбу с российской кибер-агрессией.

Всего трое сенаторов планировали визит в Россию 11 января, пока не стало известно о запрете для Шахин.

Напомним, что в сентябре США в очередной раз усилили санкции против России. Новые ограничения сокращают сроки кредитования физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.