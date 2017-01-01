В самолет WizzAir в небе ударила молния

Пока проводится инспекция борта.

Самолет Wizz Air не долетел до места назначения

Самолет авиакомпании Wizz Air, следовавший из Кутаиси в греческий город Кавала, вынужденно приземлился в Болгарии из-за удара молнии, сообщает Apsny.ge.

"Из-за удара молнии по самолету, рейс Wizz Air W66401 Кутаиси-Кавала, при приближении к международному аэропорту Кавала, был перенаправлен в международный аэропорт Софии. Транспортировку пассажиров из Софии в Кавала обеспечит авиакомпания", - говорится в заявлении аэропорт Кутаиси.

На данном этапе проводится инспекция борта, после чего будет известно, какое решение примет авиакомпания.

Исходя из выше приведенных обстоятельств, если борт выполнит полет, с Кутаисского международного аэропорта, с опозданием будут осуществлены намеченные на сегодня, 30 декабря рейсы.

Напомним, что лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года.



