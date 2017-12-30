Путин не поздравил Порошенко с Новым годом и Рождеством

Президент РФ демонстративно избежал поздравлений президенту Украины.

Примечательно, что Путин не обделил вниманием и ряд бывших глав Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, развязавший войну на Донбассе, традиционно не поздравил президента Украины Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает Обозреватель.

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Путин отправил поздравления с зимними праздниками политическим лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Кубы, Монако, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, ЮАР и Японии.

Ранее сообщалось о том, как Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.