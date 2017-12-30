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Путин не поздравил Порошенко с Новым годом и Рождеством

Комментариев: 11
Президент РФ демонстративно избежал поздравлений президенту Украины.
Примечательно, что Путин не обделил вниманием и ряд бывших глав
Примечательно, что Путин не обделил вниманием и ряд бывших глав
Getty Images

Президент РФ Владимир Путин, развязавший войну на Донбассе, традиционно не поздравил президента Украины Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает Обозреватель.

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Путин отправил поздравления с зимними праздниками политическим лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, Аргентины, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Южной Кореи, Кубы, Монако, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, ЮАР и Японии.

Ранее сообщалось о том, как Порошенко поздравил украинцев с Новым годом.

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Теги: путин, порошенко, поздравления, новый год, рождество
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Комментариев (11)
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indiger    30.12.2017, 23:13
Оценка:  -1
indiger
А разве войну против Донбасса начал не Турчинов?
indiger    30.12.2017, 23:13
Оценка:  -1
indiger
А разве войну против Донбасса начал не Турчинов?
Иленнко    30.12.2017, 22:39
Оценка:  -1
Иленнко
А разве хозяин поздравляет своих слуг?
colavova    30.12.2017, 22:07
Оценка:  -1
colavova
С 2018г другой формат. Пётр Порошенко не поздравил Путина с Новым годом и Рождеством....в очередной раз!
квакль-бродякль    30.12.2017, 20:41
Оценка:  +6
квакль-бродякль
А Порошенко его поздравил?
colavova    30.12.2017, 22:08
Оценка:  -1
colavova
отэ..
A-N-T    30.12.2017, 20:35
Оценка:  +7
A-N-T
в год собаки свиней не поздравляют!))
z-u-b    30.12.2017, 19:57
Оценка:  -3
z-u-b
а Гитлер Сталина или наоборот тоже поздравляли друг друга?
Derrus    30.12.2017, 20:42
Оценка:  +5
Derrus
Да. И не раз. Они вообще были друзьями. До войны, конечно. Поэтому и блицкриг удался. Когда Сталину говорили, что нужно готовится к войне, он просто не верил в это. Общепризнанный факт.
Aud    30.12.2017, 19:49
Оценка:  -2
Aud
До сентября далеко, ещё поздравит)
colavova    30.12.2017, 19:35
Оценка:  +5
colavova
Также Вовочка в письменном виде обратился к Американскому Деду Морозу Трампу со своим желанием о снятии санкций...Санта Клаус пообещал выслать Джавелинов..
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