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Хорватия отказывается отдавать Словении часть Пиранского залива

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Арбитраж пришел раньше к выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении.
Спор за Пиранский пролив продолжается
Спор за Пиранский пролив продолжается
 
Хорватия не согласна выполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге о передачи Словении части Пиранского залива. Конечный срок выполнения этого решения истек 29 декабря 2017 года, передает DW.
 
Арбитраж пришел раньше к выводу, что 80% Пиранского залива должны принадлежать Словении, однако Хорватия не согласна выполнять это решение.
 
30 декабря хорватские полицейские катера сопровождали лодки хорватских рыбаков, чтобы в случае необходимости оказать сопротивление словенским полицейским, которые могут задержать рыбаков за пребывание в водах Словении. В то же время словенская полиция лишь наблюдала за ситуацией и не вмешивалась, хотя, начиная с 30 декабря, полиция Словении имеет право штрафовать рыбаков, которые заходят в словенские воды.
 
Правительство Словении заявляло, что будет воплощать решения арбитража и ради этого внесло ряд поправок в свое законодательство.
 
"Страна, которая не знает, где ее границы, не может быть частью Шенгена", - заявил министр иностранных дел Словении Карл Ержавец неделей ранее.
 
Напомним, Международный арбитражный суд в Гааге 29 июня объявил свое решение по длительному территориальному спору между бывшими югославскими республиками Хорватией и Словенией. Еще тогда Хорватия заявила, что отказывается выполнять решение арбитража, поскольку считает, что Пиранский залив на побережье Адриатического моря должен быть поделен между двумя странами поровну. 
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Теги: Хорватия, залив, Словения, международный арбитражный суд, арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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