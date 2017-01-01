В Египте экс-президента Мурси приговорили к еще 3 годам тюрьмы
Суд в Каире приговорил к трем годам лишения свободы бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси, а также еще 19 человек, среди которых бывшие депутаты, журналисты и активисты запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане".
Их всех признали виновными в оскорблении суда, передает DW.
Согласно приговору, вынесенному 30 декабря 2017 года, экс-президент Египта также должен уплатить по одному миллиону египетских фунтов (около 46 тысяч евро) судье, которого он ранее обвинил в "фальсификации", а также союзу судей страны.
Дело, расследование которого продолжалось с 2015 года, касается высказываний Мурси и других обвиняемых в адрес суда, которые они распространяли в СМИ.
В то же время адвокат экс-президента Египта заявил о намерении подать апелляцию на вынесенный приговор.
Мурси считают первым президентом страны, который был избран демократическим путем в 2012 году после свержения режима Хосни Мубарака в результате так называемой "арабской весны" - серии массовых протестов в ряде стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Напомним, на должности президента, связанный с "Братьями-мусульманами" Мухаммед Мурси, провел всего год, после чего был отстранен от власти в результате военного путча. Вскоре на двух судебных процессах Мурси приговорили к всего 45 годам заключения и смертной казни, однако последний приговор был отменен в конце 2016 года.