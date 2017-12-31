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В Москве возле Красной площади открыли стрельбу

Комментариев: 4
По предварительным данным, пострадали два человека.
Красная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
Getty Images

Недалеко от Красной площади в Москве неизвестный открыл стрельбу, сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве информировали, что около 22.32 (21.32 по Киеву) поступило сообщение о стрельбе на улице Никольской. По предварительным данным, между гражданами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный из неустановленного огнестрельного оружия причинил ранения двум людям и скрылся.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе разыскивается, на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшие направлены в больницу.

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Издание также указывает, что на месте инцидента находится бар и не исключено, что конфликт начался под воздействием алкоголя. 

Ранее сообщалось, что в здании фабрики Меньшевик на юго-востоке Москвы неизвестный открыл огонь. В результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения.

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Теги: Россия, Москва, стрельба, Красная площадь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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d9d9_Poma    31.12.2017, 11:35
Оценка:  0
d9d9_Poma
Только жогово, только хардкор!!!
PikulikBorya    31.12.2017, 11:10
Оценка:  0
PikulikBorya
А що з цього приводу думає Антон Геращенко?
Ivanez    31.12.2017, 10:48
Оценка:  +1
Ivanez
Неизвестный причинил ранения... Чую это был Кавказ
БЕЗУМЕЦ    31.12.2017, 10:20
Оценка:  +4
БЕЗУМЕЦ
Это визитка от Яроша
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