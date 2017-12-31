СМИ: Facebook работает в пользу властей США
Обозреватель портала The Intercept Гленн Гринвальд пишет, что социальная сеть Facebook работает в пользу правительства США, когда речь заходит об удалении "неугодных" учетных записей.
Журналист считает, что сотрудничество соцсети с американскими властями стало очевидным после блокировки аккаунта лидера Чечни Рамзана Кадырова.
По словам представителей компании, страницу закрыли из-за внесения главы республики в так называемый "список Магнитского". При этом личные санкции действуют и в отношении президента Венесуэлы Николас Мадуро, однако его аккаунт работает до сих пор.
По мнению Гринвальда, это означает, что Белый дом может заставить удалить из Facebook и Instagram кого угодно, просто включив человека в санкционный лист.
Автор статьи подчеркивает, что такое сотрудничество доступно далеко не всем странам.
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