Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль ударил по позициям ХАМАС

Комментариев: 0
ВВС Израиля нанесли удар по объекту боевиков на юге сектора Газа в ответ на обстрел своей территории.
Истребитель F-16 ВВС Израиля
Истребитель F-16 ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли удар по позициям боевиков ХАМАС в секторе Газа в ответ ракетный обстрел, который состоялся 29 декабря, сообщили в пресс-службе израильской армии в Twitter.

"В ответ на вчерашний ракетный обстрел Шаар-Ха-Негева и Сдот-Негева в южном Израиле сегодня вечером истребители ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному пункту террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа", - говорится в опубликованном заявлении.

Израильские военные также подчеркнули, что обстрел в очередной раз "доказывает, что Иран стремится раскачать обстановку" в регионе.

"Серьезный пятничный инцидент вновь доказывает, что Иран через радикальные и террористические организации стремится раскачать обстановку, рискуя жизнями жителей сектора Газа, что может привести к новому витку эскалации после нескольких лет тишины", - отмечает армейская персс-служба.

Ответственность за обстрел и его последствия израильская армия возложила на группировку ХАМАС.
 
 
Напомним, ранее палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, авиаудар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь