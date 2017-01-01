Пучдемон потребовал от Испании восстановить правительство Каталонии

Лидер сторонников независимости региона хочет начала "политических переговоров" с Мадридом.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в новогоднем поздравлении каталонцам потребовал от Мадрида восстановления регионального правительства, ранее отлученного от власти, пишет AFP

"Как президент я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает, (...) чтобы они восстановили (в своих полномочиях - ред.) всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев", - заявил Пучдемон в Брюсселе.

В видеосообщении политик настаивает, что он все еще является "законным" лидером Каталонии.