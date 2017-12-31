СМИ: Возле Красной площади могли стрелять из-за ревности
Двое раненых после инцидента госпитализированы с тяжелыми травмами.
Причиной стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой пострадали два человека, могла стать ревность, пишет РИА Новости.
"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку, предположительно, из травматического оружия. Двое раненых (парень и девушка) госпитализированы с тяжелыми травмами.
Подозреваемого разыскивает полиция.
Ранее сообщалось, что рядом с Красной площадью в Москве неизвестный открыл стрельбу.
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