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СМИ: Возле Красной площади могли стрелять из-за ревности

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Двое раненых после инцидента госпитализированы с тяжелыми травмами.
Красная площадь в Москве
Красная площадь в Москве

Причиной стрельбы у бара в центре Москвы, в результате которой пострадали два человека, могла стать ревность, пишет РИА Новости.

"В ходе опроса очевидцев оперативники выяснили, что причиной конфликта могла быть ревность. Стрелявший мужчина "не поделил" что-то с молодым человеком, который пришел в бар с девушкой", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что мужчина несколько раз выстрелил в голову молодому человеку, предположительно, из травматического оружия. Двое раненых (парень и девушка) госпитализированы с тяжелыми травмами.
 
Подозреваемого разыскивает полиция.
 
Ранее сообщалось, что рядом с Красной площадью в Москве неизвестный открыл стрельбу.
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Теги: Россия, Москва, ревность, стрельба, Красная площадь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    31.12.2017, 06:49
Оценка:  0
Колишній-східняк
Красную площадь приревновали.
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