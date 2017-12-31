Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с РФ

Комментариев: 1
Си Цзиньпин поздравил российского коллегу с наступающим новым годом.
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Китая расширять стратегическое сотрудничество в 2018 году, передает РИА Новости.

"Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества", - говорится в сообщении Пекина.

Корейский кризис. Путин и Си уменьшают роль Трампа

Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента США Дональда Трампа с наступающим новым годом и пожелал развития отношений между странами на принципах равноправия.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Китай, международные отношения, сотрудничество, Поздравление, Си Цзиньпин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
сергей11    31.12.2017, 10:47
Оценка:  0
сергей11
Старший брат поздравил младшего.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь