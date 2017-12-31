Китай заявил о готовности расширять сотрудничество с РФ
Си Цзиньпин поздравил российского коллегу с наступающим новым годом.
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Китая расширять стратегическое сотрудничество в 2018 году, передает РИА Новости.
"Председатель Си Цзиньпин заявил, что готов присоединиться к своему российскому коллеге в консолидации политического и стратегического взаимного доверия, а также в расширении всестороннего стратегического сотрудничества", - говорится в сообщении Пекина.
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Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента США Дональда Трампа с наступающим новым годом и пожелал развития отношений между странами на принципах равноправия.
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