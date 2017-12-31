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Трамп: Коалиция отвоевала у ИГ почти всю Сирию

Комментариев: 2
Американский лидер вновь утверждает, что западная коалиция во главе США уничтожила боевиков в Сирии и Ираке.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам заявил, что коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" почти всю захваченную территорию в Сирии и Ираке.

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100% территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", - завил американский лидер.

Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ИГ полностью разгромлено в Сирии. При этом в Генштабе РФ подчеркнули, что проамериканская коалиция не сыграла большой роли в уничтожении террористов.

Пентагон в свою очередь заявил, что российские военные вообще не добились прогресса в борьбе с терроризмом в регионе.

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Теги: Ирак, Сирия, террористы, Боевики, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: РИА Новости

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Комментариев (2)
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Erw    31.12.2017, 11:11
Оценка:  0
Erw
Наибольший вклад США в уничтожении ИГИЛ заключается в прекращении поставок Америкой игиловцам оружия, и прекращении авиаударов по сирийским войскам, защищавшимся от атак игиловцев.
сергей11    31.12.2017, 11:29
Оценка:  0
сергей11
Ну да. И в освобождении Ирака.. Не мели чушь. Тем более, что ИГИЛ - чисто путинское творение.
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