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В Москве задержали подозреваемого в стрельбе на Красной площади

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При задержании мужчина нанес себе телесные повреждения.

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе на Никольской улице в Москве, в результате которой получили ранение два человека. Об этом сообщила пресс-служба московского управления МВД России.

По данным правоохранителей, они остановили легковой автомобиль, которым управлял 26-летний подозреваемый в 5:40 на 40-м километре Новорижского шоссе. При задержании мужчина нанес себе телесные повреждения и полицейские передали его медикам для оказания помощи.

Напомним, вечером 30 декабря неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, а затем скрылся с места происшествия. Пострадали мужчина и женщина, которых госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Теги: Россия, Москва, стрельба, задержание
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Источник: korrespondent.net

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