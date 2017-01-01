Недалеко от Афин произошло землетрясение

. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 6.02 по местному времени (совпадает с киевским).

Эпицентр землетрясения располагался в 81 километре от столицы Греции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, вечером 27 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам.