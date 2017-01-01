Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Недалеко от Афин произошло землетрясение

Комментариев: 0
. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.
Афины
Афины
Grekomania

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Толчки зафиксированы в 6.02 по местному времени (совпадает с киевским).

Эпицентр землетрясения располагался в 81 километре от столицы Греции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, вечером 27 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Греция, стихия, Афины, землетрясение, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РИА Новости

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь