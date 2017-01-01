Протесты в Иране: погибли два человека

Власти в Тегеране отрицают причастность полиции к убийству демонстрантов.

В ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта, сообщило в воскресенье, 31 декабря, агентство dpa. Сведения об их гибели появились в социальных сетях вечером 30 декабря, на следующий день их официально подтвердил иранский государственный телеканал на своем интернет-портале.

В администрации провинции Лорестан утверждают, что протестующие погибли не от рук полицейских. Имеются "свидетельства" того, что в их смерти виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство", заявил начальник службы безопасности провинции Хабиболла Ходшасте.

Напомним, массовые протесты начались в ряде городов Ирана в четверг, 28 декабря. Они, как сообщают иранские СМИ, направлены против экономической политики Тегерана и высокой стоимости жизни.

Источник: Русская служба DW