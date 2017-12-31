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В США женщине пришел счет за свет на $280 миллиардов

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Американка решила, что неправильно зажигала рождественские свечи.
Женщина подумала, что космическу. сумму насчитали из-за рождественских украшений.
Женщина подумала, что космическу. сумму насчитали из-за рождественских украшений.
gettyimages

Счет за электричество в размере 284 миллиардов долларов пришел Мэри Хоромански, проживающей в городе Эри (штат Пенсильвания, США), сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно квитанции, она должна была погасить долг до ноября 2018 года. Первый платеж приходился на декабрь 2017 года и составлял более 28 тысяч долларов.

"У меня глаза полезли на лоб. Мы зажигали рождественские огни, и я подумала, не зажгли ли мы их неправильно", – отметила Хоромански.

Позднее Хоромански удалось доказать электрической компании, что она должна ей куда меньшую сумму. После признания компанией ошибки выяснилось, что женщина должна заплатить примерно 284 доллара.

Как сообщалось, в Украине Житомир может первым в Европе перейти на светодиодное уличное освещение.

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Теги: США, курьезы, счет, электричество, коммунальные услуги
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    31.12.2017, 16:54
Оценка:  -1
NOREGA
Идиотен. Жирный
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