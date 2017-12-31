В Сети появилось новогоднее обращение Путина

В своем обращении в 2018 году Владимир Путин решил не говорить о политике и экономической ситуации.

В России уже встречают Новый год скриншот видео

В Сети опубликовали видео с новогодним обращением президента России Владимира Путина. Видео уже показали на Камчатке и Чукотке, где пришел Новый год.

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В своей речи российский президент не упомянул ни о политике, ни об экономической ситуации в стране, не подводил итоги 2017 года.

Путин в основном говорил о семейных ценностях и отдельно поздравил российских военных и тех, кто работает в новогоднюю ночь в транспорте и больницах.

Напомним, в канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году.