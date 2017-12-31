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В Сети появилось новогоднее обращение Путина

Комментариев: 12
В своем обращении в 2018 году Владимир Путин решил не говорить о политике и экономической ситуации.
В России уже встречают Новый год
В России уже встречают Новый год
скриншот видео

В Сети опубликовали видео с новогодним обращением президента России Владимира Путина. Видео уже показали на Камчатке и Чукотке, где пришел Новый год.

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В своей речи российский президент не упомянул ни о политике, ни об экономической ситуации в стране, не подводил итоги 2017 года. 

Путин в основном говорил о семейных ценностях и отдельно поздравил российских военных и тех, кто работает в новогоднюю ночь в транспорте и больницах. 

Напомним, в канун Нового года президент Петр Порошенко перечислил главные достижения и события, которые произошли в Украине в 2017 году. 

Итоги 2017 года от Порошенко
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Теги: поздравление, Путин, Новый год, обращение
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Комментариев (12)
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Запахвесны    31.12.2017, 23:36
Оценка:  0
Запахвесны
дай ему Бог здоровья, уважаю етого человека
colavova    31.12.2017, 21:52
Оценка:  +4
colavova
Вже поперло вiд Камчатки до Кенiсберга...
Estranged    31.12.2017, 21:49
Оценка:  +4
Estranged
Совсем Пуйлу херово...
BORISS    31.12.2017, 21:19
Оценка:  -7
BORISS
Слава Путину
МЕЛЬХИОР    31.12.2017, 21:28
Оценка:  +3
МЕЛЬХИОР
можешь и зигонуть у себя там в придачу, и добавить ко всему "ХАЙЛЬ!", потому что между тобой и тебе подобными, уже не много разницы с теми кто в 41-вом зиговали.
cat1954    31.12.2017, 22:23
Оценка:  +2
cat1954
Не пей стекломой, за кацапа сойдешь.
МЕЛЬХИОР    31.12.2017, 20:36
Оценка:  -1
МЕЛЬХИОР
Интересно, а гитлер, тоже делал новогодние обращения? Думаю да. Ну так покажите и их. Гитлер тоже был маньяком и серийным убийцей, как и пуйло. Чикотилу и Брейвика давайте еще тут послушаем... Ну, путлера же можно, почему их нельзя?
Бяяка    31.12.2017, 19:51
Оценка:  0
Бяяка
а пророссийская большая помойка мигом своего владыку показывает
Интeллігент    31.12.2017, 19:15
Оценка:  +2
Интeллігент
Да, надо отметить, что у Претемнейшего всегда весьма продуманные речи.
Doriаn_    31.12.2017, 20:44
Оценка:  +3
Doriаn_
Дааа, типа мочить в сортире, она утонула, их там нет, прятаться за женщин и детей и тд.
fitt@r    31.12.2017, 18:28
Оценка:  -2
fitt@r
а когда на новый год говорили в России о политике и достижениях ? этим хвастаются те , кто ни чего не добился.
Doriаn_    31.12.2017, 20:45
Оценка:  +2
Doriаn_
Вы уже и телевизор на своей россии пропили ?
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