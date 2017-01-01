Мир начал встречать Новый год
Новый год уже наступил в нескольких странах.
Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане. Об этом сообщает Громадське.
В частности, Новая Зеландия встретила Новый Год-2018 несколько часов назад.
Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00. Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря.
После Новой Зеландии Новый год встречает Австралия, затем - Япония и Китай.
Как сообщалось, на МКС Новый год встретят 15 раз.
Ранее украинские политики разлетелись отмечать Новый год.
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