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Мир начал встречать Новый год

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Новый год уже наступил в нескольких странах.

Первым из всех стран начал новый год Остров Рождества в Индийском океане. Об этом сообщает Громадське.

В частности, Новая Зеландия встретила Новый Год-2018 несколько часов назад.

Разница во времени между Киевом и австралийским Оклендом составляет 11:00. Новый год в Новой Зеландии наступил тогда, когда в Украине было 13:00 дня 31 декабря.

После Новой Зеландии Новый год встречает Австралия, затем - Япония и Китай.

Как сообщалось, на МКС Новый год встретят 15 раз.

Ранее украинские политики разлетелись отмечать Новый год.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: праздники, Новый год, Новая Зеландия, видео
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Источник: korrespondent.net

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