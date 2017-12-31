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Раз, два, три: в одном из городов РФ сожгли главную елку

Комментариев: 5
Процесс горения и тушения происходил под бодрые слова ведущего и веселую праздничную музыку.
Пожар произошел после полуночи
Пожар произошел после полуночи

Во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку. Об этом сообщает Сахалин.инфо.

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В сообщении сказано, что искусственное дерево на площади Ленина высотой 25 метров сгорело полностью. Причиной называют неудачно пущенный фейерверк.

Так как в дальневосточных регионах Новый год уже наступил, пожар произошел вскоре после полуночи.

Горит елка Южно-Сахалинск
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Отмечается, что пожарные приехали быстро. Процесс горения и тушения происходил под бодрые слова ведущего и веселую праздничную музыку.

Напомним, в селе Нерюктяйинск Олекминского района Якутии местный житель слепил из навоза двухметровую елку. 

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Теги: Россия, елка, пожар
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Комментариев (5)
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Kolya1976    31.12.2017, 23:34
Оценка:  0
Kolya1976
Хороша прикмета, значить скоро до Японії відійдуть...
Aspid    31.12.2017, 22:23
Оценка:  +3
Aspid
Православно...
Колишній-східняк    31.12.2017, 21:04
Оценка:  +5
Колишній-східняк
Обдолбанная алкашня...
Коцман_Бобза    31.12.2017, 20:57
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Коцман_Бобза
Дети радостно кричали: "Елочка, гори!"
Doriаn_    31.12.2017, 20:47
Оценка:  +4
Doriаn_
Елка была не духовноскрепная. Надо было из навоза лепить.
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