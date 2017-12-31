Раз, два, три: в одном из городов РФ сожгли главную елку
Во время празднования Нового года в Южно-Сахалинске на Дальнем Востоке России неудачно пущенный фейерверк сжег главную новогоднюю елку. Об этом сообщает Сахалин.инфо.
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В сообщении сказано, что искусственное дерево на площади Ленина высотой 25 метров сгорело полностью. Причиной называют неудачно пущенный фейерверк.
Так как в дальневосточных регионах Новый год уже наступил, пожар произошел вскоре после полуночи.
Отмечается, что пожарные приехали быстро. Процесс горения и тушения происходил под бодрые слова ведущего и веселую праздничную музыку.
Напомним, в селе Нерюктяйинск Олекминского района Якутии местный житель слепил из навоза двухметровую елку.