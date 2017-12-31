Россияне недоумевают.

Социальная сеть ВКонтакте разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Причем даже тем, кто пользуется русским языком в социальной сети и проживает не в Украине, сообщает Лента.ру.

Многие русскоязычные пользователи ВКонтакте обратили внимание на то, что традиционное поздравление пришло на украинском языке.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - говорится в сообщении.

Пользователи массового выставляют скриншоты своих телефонов и недоумевают от поздравления.

Cмотрите фотогалерею: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом на украинском языке

Как сообщалось, сеть ВКонтакте выпала из десятки самых популярных сайтов в Украине.

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ о запрете российских соцсетей и сайтов в Украине. В список, кроме ВКонтакте, попали Одноклассники, Mail.ru, Yandex и другие.