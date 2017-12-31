ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом на украинском языке
Социальная сеть ВКонтакте разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Причем даже тем, кто пользуется русским языком в социальной сети и проживает не в Украине, сообщает Лента.ру.
Многие русскоязычные пользователи ВКонтакте обратили внимание на то, что традиционное поздравление пришло на украинском языке.
"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - говорится в сообщении.
Пользователи массового выставляют скриншоты своих телефонов и недоумевают от поздравления.
Cмотрите фотогалерею: ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом на украинском языке
Как сообщалось, сеть ВКонтакте выпала из десятки самых популярных сайтов в Украине.
Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ о запрете российских соцсетей и сайтов в Украине. В список, кроме ВКонтакте, попали Одноклассники, Mail.ru, Yandex и другие.
З Новим Роком!