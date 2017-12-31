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ВКонтакте поздравил россиян с Новым годом на украинском языке

Комментариев: 2
Россияне недоумевают.
ВКонтакте перешел на украинский язык
ВКонтакте перешел на украинский язык
скріншот

Социальная сеть ВКонтакте разослала пользователям поздравления с Новым годом на украинском языке. Причем даже тем, кто пользуется русским языком в социальной сети и проживает не в Украине, сообщает Лента.ру.

Многие русскоязычные пользователи ВКонтакте обратили внимание на то, что традиционное поздравление пришло на украинском языке.

"З прийдешнім святом! Привiтайте друзiв з Новим роком", - говорится в сообщении.

Пользователи массового выставляют скриншоты своих телефонов и недоумевают от поздравления.

 

 

Как сообщалось, сеть ВКонтакте выпала из десятки самых популярных сайтов в Украине.

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ о запрете российских соцсетей и сайтов в Украине. В список, кроме ВКонтакте, попали Одноклассники, Mail.ru, Yandex и другие.

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Теги: Россия, курьезы, ВКонтакте, соцсети, украинский язык
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Doriаn_    31.12.2017, 20:42
Оценка:  +4
Doriаn_
Ничего удивительного . Неделю назад одна из генштабовских радиотсанций ГРУ всю ночь крутила из москвы реп , а в перерыве толкала лозунги типа " Слава Украине ! " . Империи всегда умирают смешно.
Kolya1976    31.12.2017, 19:42
Оценка:  +7
Kolya1976
Наступний крок - розсилання "візиток Яроша"!!!

З Новим Роком!
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