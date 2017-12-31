Тысячи людей застряли по дороге во Французские Альпы, есть погибший

Люди оказались в снежной ловушке.

Люди провели ночь во временных убежищах

Четыре тысячи путешественников, из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб в результате схода лавины, сообщает The Local.

В воскресенье префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги стали непроездными из-за снега.

Еще 500 отдыхающих, которые приземлились в аэропорту в городе Шамбери, также были вынуждены спать в приютах.

Из-за снегопада есть жертва. 22-летний лыжник погиб после схода лавины, когда катался в субботу на курорте Валь д'Изер, популярном среди иностранных гостей.

Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

Напомним, синоптики предупреждают об опасности лавин в Карпатах.

Напомним, ранее в Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 23 декабря во время подъема на гору Хомяк.