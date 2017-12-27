Иранцы имеют право критиковать власть – Роухани

Президент Ирана прокомментировал протесты в стране.

На четвертый день антиправительственных выступлений президент Ирана Хасан Роухани отреагировал на последние события в стране, сообщает Press TV.

"Мы – свободная нация, которая основана на конституции и правах граждан, люди могут свободно критиковать власти и даже выражать свое недовольство", – сказал иранский лидер.

В то же время Роухани отметил, что способ выражения протестных настроений должен в конечном счете привести к повышению уровня жизни жителей Ирана.

"Критика отличается от насилия", – подчеркнул президент Ирана.