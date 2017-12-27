Иранцы имеют право критиковать власть – Роухани
Президент Ирана прокомментировал протесты в стране.
На четвертый день антиправительственных выступлений президент Ирана Хасан Роухани отреагировал на последние события в стране, сообщает Press TV.
"Мы – свободная нация, которая основана на конституции и правах граждан, люди могут свободно критиковать власти и даже выражать свое недовольство", – сказал иранский лидер.
В то же время Роухани отметил, что способ выражения протестных настроений должен в конечном счете привести к повышению уровня жизни жителей Ирана.
"Критика отличается от насилия", – подчеркнул президент Ирана.
По его словам, урегулирование некоторых проблем в стране требует определенного времени, и призвал правительство Ирана и граждан страны сотрудничать в решении этих проблем.
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Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.
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