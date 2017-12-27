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Для Европы 2018 год станет решающим – Макрон

Комментариев: 2
Французский лидер считает, что 2018 год станет решающим для европейских стран.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
 
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем новогоднем обращении заявил, что 2018 год будет решающим в борьбе за единую Европу, сообщает Оuest-France.
 
По его словам, этот год станет решающим для европейских государств и региона в целом.
 
"Для Европы 2018 год станет решающим. Я участвую в этой битве, так как верю, что Европа – это хорошо для Франции, а Франция не сможет достичь успехов без сильной Европы", – заявил Макрон.
 
Президент Франции также выразил мнение, что "Европа может стать новым центром силы благодаря экономическому, социальному и научному потенциалу, а также на равных с США и Китаем отстаивать собственные интересы".

Порошенко поблагодарил Меркель и Макрона за помощь в освобождении пленных
 
Напомним, немецкий канцлер Ангела Меркель в своей новогодней речи заявила, что 
 
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Теги: Европа, Франция, Евросоюз, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GREEN    01.01.2018, 05:15
Оценка:  0
GREEN
Salut
NOREGA    01.01.2018, 03:06
Оценка:  0
NOREGA
1-й год пятилетки - начинающий, 2-й закрепляющий, 3-й определяющий 4-й решающий, 5-й завершающий. Так Макрон то оказывается строит коммунизм в отдельно взятой ЕС. Программа Макрона есть программа КПСС
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