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Трамп: Иранцы поняли, что их деньги крадут на терроризм

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По мнению Трампа, протесты в Иране начались из-за нежелания граждан содействовать властям в поддержке терроризма.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами.

"Большие протесты в Иране. Люди наконец-то поняли, как их деньги и их достаток крадут и растрачивают на терроризм. Похоже, что больше они (недовольные – ред.) этого терпеть не будут", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США очень внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране.
 

США призвали Иран уважать права своих граждан

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.

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Теги: США, Иран, протесты, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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