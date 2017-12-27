Трамп: Иранцы поняли, что их деньги крадут на терроризм

По мнению Трампа, протесты в Иране начались из-за нежелания граждан содействовать властям в поддержке терроризма.

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Иране спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами.

"Большие протесты в Иране. Люди наконец-то поняли, как их деньги и их достаток крадут и растрачивают на терроризм. Похоже, что больше они (недовольные – ред.) этого терпеть не будут", – написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, США очень внимательно следят за нарушениями прав человека в Иране.



Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 декабря 2017 г.

США призвали Иран уважать права своих граждан



Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.