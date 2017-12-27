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В Берлине в новогоднюю ночь произошли нападения на женщин

Комментариев: 1
В столице Германии зафиксированы сексуальные домогательства в новогоднюю ночь.
Полиция Германии
Полиция Германии
 
Полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе. 
 
"На мероприятиях по празднованию Нового года были зафиксированы случаи отдельных сексуальных домогательств. Мы не потерпим подобных поступков!" – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.
 
Отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Информация об их количестве и происхождении не сообщается.

Карнавал в Кельне: более 20 случаев домогательств
 
Напомним, после новогодней ночи 2016 года в немецком Кельне в полицию было подано свыше 1,1 тысячи заявлений о различных преступлениях, в том числе более 600 заявлений о нападениях сексуального характера
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Теги: Новый год, Германия, Берлин, сексуальные домогательства
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    01.01.2018, 06:49
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Колись і я зустрічав Новий рік у Берліні на вулиці Унтер-дер-Лінден серед інших людей. Все було дуже пристойно, танцювали, веселилися, пили гарячий пунш.... Бачив, правда, вже під ранок декількох німкень в дупль п'яними вели додому. Зате рідко до цього, чи після бачив дуже п'яних німців взагалі.
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