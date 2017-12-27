В Берлине в новогоднюю ночь произошли нападения на женщин

В столице Германии зафиксированы сексуальные домогательства в новогоднюю ночь.

Полиция Берлина сообщила о сексуальных домогательствах, которые имели место во время празднования Нового года в городе.

"На мероприятиях по празднованию Нового года были зафиксированы случаи отдельных сексуальных домогательств. Мы не потерпим подобных поступков!" – говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.





Карнавал в Кельне: более 20 случаев домогательств Отмечается, что подозреваемые в противоправных действиях были задержаны. Информация об их количестве и происхождении не сообщается.