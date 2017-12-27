Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи рассказал о ядерной кнопке на своем рабочем столе.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится “ядерная кнопка“. Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении “начать войну“ с КНДР.
Читай также: Трамп сделал неожиданное предложение Ким Чен ЫнуЛидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.
Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея представляет ядерную угрозу для США.
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