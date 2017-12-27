Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи рассказал о ядерной кнопке на своем рабочем столе.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится “ядерная кнопка“. Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении “начать войну“ с КНДР.

Читай также: Трамп сделал неожиданное предложение Ким Чен Ыну Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар. Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.

Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.