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Ядерная кнопка лежит на моем столе – Ким Чен Ын

Комментариев: 3
Лидер Северной Кореи рассказал о ядерной кнопке на своем рабочем столе.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Reuters
 

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится “ядерная кнопка“. Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости.

 
По словам Ким Чен Ына, ядерные силы позволят Северной Корее сдерживать США в их устремлении “начать войну“ с КНДР.
 

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Лидер КНДР также подчеркнул, что вся территория США будет в зоне поражения, если Пхеньян примет решение нанести ядерный удар.
 
Ким Чен Ын также объявил, что КНДР завершила создание ядерных сил. По его словам, Северная Корея находится сейчас в финальной стадии подготовки к новому тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты.
 
Напомним, ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея представляет ядерную угрозу для США.
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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, КНДР, Ким Чен Ын
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Комментариев (3)
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rashensvoloch    01.01.2018, 10:58
Оценка:  -1
rashensvoloch
Цей віні-пух у парі з п'ятачком чудова пара. Дивились радянський мультик? Автор наче в воду дивився: пукіним тоді і не тхнуло.
КритиК    01.01.2018, 09:08
Оценка:  +4
КритиК
А что рачея молчит? Или думают что в ядерной войне выживут?
Колишній-східняк    01.01.2018, 07:01
Оценка:  +2
Колишній-східняк
И когда уже сами корейцы его придушат?...
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