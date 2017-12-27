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Палестина отозвала своего посла из Вашингтона

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Представителя республики в США вызвали для консультаций.
Конфликт вокруг Иерусалима продолжается
Конфликт вокруг Иерусалима продолжается
Getty Images

Палестина отозвала своего официального представителя из США для консультаций. Об этом сообщает BBC.

По информации издания, министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики вызвал представителя Организации освобождения Палестины в Вашингтоне Хусама Зомлота для проведения консультаций.

Агентство отмечает, что это произошло спустя несколько недель после того, как американский президент Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Вследствие этого президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что не примет ни одного мирного плана США после таких действий Трампа.

Турция тоже хочет открыть посольство в Иерусалиме

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Теги: США, Палестина, Иерусалим, посол
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Источник: korrespondent.net

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