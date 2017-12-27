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Протесты в Конго: полиция застрелила семь демонстрантов

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Жители ДР Конго протестуют против отмены президентских выборов.
В ДР Конго продолжаются протесты
В ДР Конго продолжаются протесты
В столкновениях с силовиками в Киншасе, столице Демократической Республики Конго, погибли по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря миротворческой миссии ООН в стране Флоренс Марчал.
 
 
Причиной воскресных протестов в Конго стало нежелание действующего президента страны Джозефа Кабилы проводить президентские выборы. Запланированное на конец 2017-ого года всенародное голосование было отложено как минимум на год.

"Правоохранители застрелили по меньшей мере семь человек в Киншасе. Еще один человек погиб во время участия в протесте в городе Кананга, однако причина смерти пока остается неизвестной", - утверждает Reuters.

Марчал добавила, что наблюдатели ООН зафиксировали во время протестов по всей стране по меньшей мере 123 задержания. Кроме этого, поступила информация о получении несколькими лицами тяжких ранений.

Офис ООН по правам человека в Конго осудил "использование силы против мирных демонстрантов" и "насильственное подавление правоохранительными органами базовых прав и свобод».

В свою очередь, в полиции Конго подтвердили информацию лишь о трех погибших, отметив, что "уже начали расследование этих досадных фактов".

Как сообщал Корреспондент.net, в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.

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Теги: протесты, столкновения, ДР Конго
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Источник: korrespondent.net

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