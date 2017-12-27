Протесты в Конго: полиция застрелила семь демонстрантов
"Правоохранители застрелили по меньшей мере семь человек в Киншасе. Еще один человек погиб во время участия в протесте в городе Кананга, однако причина смерти пока остается неизвестной", - утверждает Reuters.
Марчал добавила, что наблюдатели ООН зафиксировали во время протестов по всей стране по меньшей мере 123 задержания. Кроме этого, поступила информация о получении несколькими лицами тяжких ранений.
Офис ООН по правам человека в Конго осудил "использование силы против мирных демонстрантов" и "насильственное подавление правоохранительными органами базовых прав и свобод».
В свою очередь, в полиции Конго подтвердили информацию лишь о трех погибших, отметив, что "уже начали расследование этих досадных фактов".
Как сообщал Корреспондент.net, в ходе антиправительственных демонстраций в городе Доруд на западе Ирана погибли два демонстранта.