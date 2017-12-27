2017 год стал самым безопасным в истории авиации

Отмечено, что среди всех жертв аварий летающих судов большинство (35 человек) погибли от авиакатастрофы, находясь на земле. В целом же, как сообщается, в 2017 году авиакатастрофы произошли с пятью грузовыми и четырьмя пассажирскими самолетами.

Для сравнения ASN приводит данные 2016 года: тогда произошло 16 катастроф, в результате которых погибли 303 человека.

"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами демонстрировала стабильное и уверенное снижение, в значительной степени благодаря углублению мер безопасности международными авиационными организациями, как ИКАО (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.

Отмечается также, что по состоянию на 31 декабря 2017 года прошло уже 398 дней со времени последнего инцидента с пассажирским авиалайнером и 792 дня с момента инцидента, который привел к гибели более 100 человек.

Учитывая нынешний объем авиаперевозок, вероятность авиакатастрофы на пассажирском рейсе составляет 1 к 9 200 000.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне небольшой самолет потерпел крушение в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике, в результате чего погибли 12 человек.