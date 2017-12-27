Появилось видео, как женщина ногой остановила преступника

28-летняя британка не побоялась помочь полицейским задержать убегающего преступника. Это засняли на камеру.

За несколько дней до Рождества в городе Хартфорд (Великобритания) произошел интересный случай. Задержать злоумышленника полицейским помогла обыкновенная прохожая, которая удачно и вовремя поставила подножку.

Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Келли Болл возвращалась домой, когда увидела бегущих за молодым человеком полицейских. Недолго думая, женщина подставила предпологаемому преступнику подножку, тот споткнулся и упал, и итоге был настигнут копами.

Удиравшим от полиции парнем оказался 23-летний Аарон Кадман, который был уличен в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.

Британка призналась, что получила сильный ушиб, когда выставила ногу. Полицейские, в свою очередь, отблагодарили сознательную гражданку.

Женщина делает подножку преступнику 0:00 / 00:39

Напомним, в декабре под Николаевом полицейские расстреляли грабителя с гранатой, угнавшего их авто. Преступник погиб.