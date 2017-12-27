Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Появилось видео, как женщина ногой остановила преступника

Комментариев: 1
28-летняя британка не побоялась помочь полицейским задержать убегающего преступника. Это засняли на камеру.
28-летняя Келли Болл помогла задержать уголовника
28-летняя Келли Болл помогла задержать уголовника
dailymail.co.uk/

За несколько дней до Рождества в городе Хартфорд (Великобритания) произошел интересный случай. Задержать злоумышленника полицейским помогла обыкновенная прохожая, которая удачно и вовремя поставила подножку.

Об этом сообщает Daily Mail.

28-летняя Келли Болл возвращалась домой, когда увидела бегущих за молодым человеком полицейских. Недолго думая, женщина подставила предпологаемому преступнику подножку, тот споткнулся и упал, и итоге был настигнут копами.

Удиравшим от полиции парнем оказался 23-летний Аарон Кадман, который был уличен в хранении кокаина, грабеже, нападениях на полицию и антиобщественном поведении.

Британка призналась, что получила сильный ушиб, когда выставила ногу. Полицейские, в свою очередь, отблагодарили сознательную гражданку.

Женщина делает подножку преступнику
0:00 / 00:39

Напомним, в декабре под Николаевом полицейские расстреляли грабителя с гранатой, угнавшего их авто. Преступник погиб.

Поделись:
Теги: Великобритания, погоня, задержание, полиция, криминал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ТУЧКА+    01.01.2018, 21:15
Оценка:  0
ТУЧКА+
Молодчага, не розгубилась.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь