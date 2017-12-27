В Литве запретили продажу алкоголя лицам младше 20 лет

В стране с 1 января повысили возраст для покупки и употребления алкоголя.

С 1 января в Литве вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя лицам молодого возраста. Теперь спиртные напитки смогут покупать только лица старше 20 лет, сообщает Delfi.

"С 1 января 2018 года употреблять и покупать алкоголь в Литве на законном основании смогут лица старше 20 лет. ... Меняется также время продажи алкоголя. Отныне его будут продавать с 10 до 20 час. в рабочие дни и с 10 до 15 час. в воскресенье", - говорится в сообщении.

В ходе обсуждений новых правил, исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас обратил внимание на то, что проблемы в основном будут не у магазинов, а у заведений общественного питания.

"Будет сложно представить, как студенты первого и второго курса с коллегами пойдут, скажем, в ночной клуб, и барменам придется контролировать, чтобы 19-летним алкоголь не продавали, а 20-летним их друзьям - продавали", - отметил он.

Напомним, в Одессе запретили продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в торговых сетях, магазинах и павильонах в промежуток с 22:00 до 9:00. В Киеве по поводу аналогичного запрета с 23 часов идут судебные разбирательства.