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Авиакатастрофа в Австралии: погиб миллионер с семьей

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В последний день 2017 года в Австралии разбился одномоторный самолет. Погибли шесть человек.
В авиакатастрофе погиб Ричард Казинс
В авиакатастрофе погиб Ричард Казинс
smh.com.au

В Австралии упал одномоторный самолет DHC-2 Beaver. Жертвами крушения стали все шесть находившихся на борту человек — пилот и пассажиры.

Как сообщает РИА Новости, среди погибших - исполнительный директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и его родственники.

Казинс летел на самолете DHC-2 Beaver
Казинс летел на самолете DHC-2 Beaver
smh.com.au

“С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четыре его близких родственника скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года“, — говорится в заявлении компании Compass Group.

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Compass Group — крупнейшая в мире компания в области корпоративного питания. Она работает в 50 странах мира, организуя доставку еды в офисы и на заводы, в школы, университеты, больницы, тюрьмы, на спортивные объекты и нефтяные платформы. Ежегодно компания обслуживает порядка четырех миллиардов человек.

Напомним, 31 декабря в результате крушения самолета в гористой местности недалеко от провинции Гуанакасте в Коста-Рике погибли 12 человек.

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Теги: авиакатастрофа, Австралия, крушение, самолеты, миллионер
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