Жили небогато: Путин вспомнил молодость

Родители Путина якобы жили от зарплаты до зарплаты.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья полвека назад могла позволить себе купить телевизор и в полном составе смотреть хоккей.

Об этом он заявил в юбилейном выпуске программы Время, которой 1 января 2018 года исполнилось 50 лет. Он ответил на несколько вопросов ведущих, в том числе о том, какие новости и программы прошлых лет помнит до сих пор.

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“Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить“, - рассказал Путин. По его словам, вся семья вместе смотрела телевизор не часто.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его “зацепила“, российский лидер заметил, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - “это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144“.

“Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое“, - пояснил президент РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что будучи студентом, Путин снялся в нескольких фильмах в качестве каскадера.