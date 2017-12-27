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Папа Римский призвал мир принимать больше беженцев

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Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее.
Папа Римский обратился по поводу Дня мира
Папа Римский обратился по поводу Дня мира
gettyimages.com

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир. Об этом Папа Франциск сказал на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы.

Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и как можно больше расширить их прием.

Накануне, 31 декабря, понтифик заявил в итоговой проповеди года, что 2017-й ознаменовался большим количеством смерти, лжи и несправедливости, а также деградацией общества и окружающей среды. Человечество в прошлом году было потерянным и раненым.

"Мы должны брать на себя ответственность за все перед Богом, нашими братьями и нашим творением", - сказал понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш.

По материалам Deutsche Welle

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Теги: беженцы, Папа Римский, мигранты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jonyAlex    01.01.2018, 20:48
Оценка:  -2
jonyAlex
Пусть домой к себе их гребет козляра!!!!
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