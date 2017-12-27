Папа Римский призвал мир принимать больше беженцев

Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее.

Папа Римский Франциск по случаю Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, призвал в новом году принимать больше беженцев, рискующих жизнью в длительных и опасных путешествиях для того, чтобы найти мир. Об этом Папа Франциск сказал на площади Святого Петра в Ватикане во время обеденной молитвы.

Понтифик призвал государственные институты, а также церкви гарантировать беженцам мирное будущее и как можно больше расширить их прием.

Накануне, 31 декабря, понтифик заявил в итоговой проповеди года, что 2017-й ознаменовался большим количеством смерти, лжи и несправедливости, а также деградацией общества и окружающей среды. Человечество в прошлом году было потерянным и раненым.

"Мы должны брать на себя ответственность за все перед Богом, нашими братьями и нашим творением", - сказал понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск высказался за изменение молитвы Отче наш.

По материалам Deutsche Welle