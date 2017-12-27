Под Парижем в новогоднюю ночь подожгли 250 авто

В самой столице Франции хулиганы сожгли 163 машины.

Во французском регионе Иль-де-Франс из-за поджога в новогоднюю ночь сгорели 250 машин. Об этом сообщает RTL.

"В парижском регионе Иль-де-Франс за новогоднюю ночь хулиганы подожгли 250 машин. Из них в пригородах Парижа и в самой французской столице сгорело 163 машины", - говорится в сообщении.

В связи с этим полиция задержала около 200 человек.

Как отмечается, поджоги машин в новогоднюю ночь во Франции происходят ежегодно, несмотря на увеличение количества полицейских на дежурствах. В этом году в Париже и столичном регионе сожгли примерно на тридцать машин больше, чем в прошлом году.

В новогоднюю ночь во Франции машины также жгли и в других городах. В Страсбурге в результате поджогов сгорело 75 машин. На улице города неизвестные устроили также перестрелки петардами и фейерверками. В районе университета полицейских обстреляли салютами из окон многоэтажных домов.

Общее число сгоревших машин полиция не сообщает. В 2017 году в новогоднюю ночь во Франции сожгли 650 машин.

Напомним, в Харькове возле областной прокуратуры неизвестные подожгли автомобиль Lexus.