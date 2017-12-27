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Трамп обещает реакцию на протесты в Иране

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Президент США раскритиковал происходящее в Иране и пообещал "изменения".
Трамп недоволен происходящим в Иране
Трамп недоволен происходящим в Иране
gettyimages.com

Происходящие в Иране антиправительственные протесты вынуждают США изменить политику в отношении этой страны. Об этом у себя в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

"Иран проваливается на каждом уровне, несмотря на ужасное соглашение, заключенное между ним и администрацией Обамы. Многие годы великий иранский народ страдает от репрессий. Они изголодались по еде и свободе. Наряду с правами человека материальное благо Ирана захвачено. Время для изменений", — написал Трамп.

Тем временем, как сообщают СМИ Исламской республики, число жертв протестов в Иране выросло до 10 человек.

В крупных городах, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции протеста.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что беспорядки вызваны не только внутренними проблемами, но и подстрекательством извне.

Ранее сообщалось о двух погибших в городе Доруд и еще двух погибших в городе Изе (на юго-западе страны).

Как сообщает агентство Fars, три человека убиты неизвестными в городе Шахиншахр (провинция Исфахан) во время протестов, проходивших днем ранее.

Еще три человека, по данным телеканала IRIB, погибли в городе Туисеркан на митинге в провинции Хамадан.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. По последним данным, в ходе протестов погибли два человека.

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Теги: Иран, протесты, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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