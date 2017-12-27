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По Израилю запустили ракету из сектора Газа

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Информации о пострадавших нет.
Израильская система ПВО Железный купол
Израильская система ПВО Железный купол

Военные Израиля засекли пуск ракеты из сектора Газа по территории страны, сообщила армейская пресс-служба в Twitter.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - отмечено в сообщении.

Напомним, обстрелы израильской территории из сектора Газа участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС.

Израиль ударил по позициям ХАМАС

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Теги: Израиль, ракета, сектор Газа, арабо-израильский конфликт, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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