В Иране назвали виновных в массовых протестах

Власти считают, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.

Протестные акции в Исламской Республике проходят в рамках опосредованной войны, которую ведут с Тегераном ряд стран. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они управляют кампаниями в социальных сетях, влияющих на проведение протестных акций.

"На основе нашего анализа, около 27% новых хештегов, направленных против Ирана, разработанные саудовским правительством", — сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты закончатся через несколько дней.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения.