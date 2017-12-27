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В Иране назвали виновных в массовых протестах

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Власти считают, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия.
В Иране массовые протесты
В Иране массовые протесты

Протестные акции в Исламской Республике проходят в рамках опосредованной войны, которую ведут с Тегераном ряд стран. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, сообщает УНН со ссылкой на агентство Tasnim.

Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они управляют кампаниями в социальных сетях, влияющих на проведение протестных акций.

"На основе нашего анализа, около 27% новых хештегов, направленных против Ирана, разработанные саудовским правительством", — сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты закончатся через несколько дней.

Напомним, антиправительственные протесты в Иране начались в ночь на 28 декабря. Демонстрации сопровождаются столкновениями с силовиками и нападениями на государственные учреждения. 

 

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Теги: США, Иран, Саудовская Аравия, протесты, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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NOREGA    02.01.2018, 10:48
Оценка:  -2
NOREGA
А кто то считает иначе?
Asmo    02.01.2018, 11:02
Оценка:  +1
Asmo
Все кто не живет в России, Северной Корее и Венесуэле... ну патамуша в этих странах классная власть, а США им завидует и хочет ее скинуть
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