В США спрогнозировали, какой была бы война с Россией

Аналитическая компания спрогнозировала, как бы РФ воевала с равным по силе противником.

В случае конфликта Россия может прибегнуть к ядерному оружию EPA/UPG

Американская аналитическая компания спрогнозировала, как РФ воевала бы с равным по силе противником и спрогнозировала особенности такой войны.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на публикацию аналитической компании RAND.

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По мнению аналитиков, конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть “вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран“.

В случае конфликта, аналитики предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами РФ боевых действий против равного или почти равного военного противника.

Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом. Слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии заставит Россию попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс, считают эксперты.

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Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, однако это может нести для правящего режима и ядерных сил России негативные последствия.

Кроме того, в случае такого конфликта, Россия будет пытаться применять силы особого назначения, парамилитарные группы и лояльных к ней гражданских.

На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния.

Россия также будет прибегать к массированным непрямым обстрелам, результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.

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Эксперты отмечают, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт, а лидеры РФ понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североантлантическому альянсу.

“Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов“, - подытожили аналитики.

Напомним, 31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Китая расширять стратегическое сотрудничество в 2018 году.