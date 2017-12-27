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В США спрогнозировали, какой была бы война с Россией

Комментариев: 6
Аналитическая компания спрогнозировала, как бы РФ воевала с равным по силе противником.
В случае конфликта Россия может прибегнуть к ядерному оружию
В случае конфликта Россия может прибегнуть к ядерному оружию
EPA/UPG

Американская аналитическая компания спрогнозировала, как РФ воевала бы с равным по силе противником и спрогнозировала особенности такой войны.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на публикацию аналитической компании RAND.

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По мнению аналитиков, конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть “вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла более агрессивная, менее осторожна группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран“.

В случае конфликта, аналитики предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами РФ боевых действий против равного или почти равного военного противника.

Россия постарается избежать прямого столкновения с равным или почти равным по силе военным противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом. Слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии заставит Россию попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс, считают эксперты.

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Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего ядерного оружия в ответ на неядерную атаку, однако это может нести для правящего режима и ядерных сил России негативные последствия. 

Кроме того, в случае такого конфликта, Россия будет пытаться применять силы особого назначения, парамилитарные группы и лояльных к ней гражданских.

На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния.

Россия также будет прибегать к массированным непрямым обстрелам, результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.

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Эксперты отмечают, что ничто не указывает на желание России развязать конфликт, а лидеры РФ понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североантлантическому альянсу.

“Вооруженные силы России улучшились до такой степени, что сейчас они являются надежным инструментом национальной силы, который может использоваться в ограниченном контексте для достижения важных национальных интересов“, - подытожили аналитики.

Напомним, 31 декабря председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем поздравлении президенту России Владимиру Путину выразил готовность Китая расширять стратегическое сотрудничество в 2018 году.

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Теги: аналитика, США, НАТО, Россия, война, Вооруженные силы
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Комментариев (6)
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krolikoff_net    02.01.2018, 10:44
Оценка:  +5
krolikoff_net
Была бы вторая Буря в Пустыне - пять дней бомбардировок и россии нет. Это в безядерном варианте. В ядерном виде война с россией продлится 2,0 часа. Первый удар - через 10-20 минут превращает рассиан в радиоактивный пепел . Остальные удары добивают последние очаги жизни на 1/9 части суши.
alexanderwind    02.01.2018, 10:45
Оценка:  -6
alexanderwind
Ага Гитлер и Наполеон и многие до них тоже так думали
Asmo    02.01.2018, 10:52
Оценка:  +3
Asmo
Против Гитлера воевали солдаты советской армии на американских студебейкерах, самолётах, танках одеты в американскую форму, поедая американско-канадскую тушёнку, а Наполеон не собирался захватывать Россию, это была кампания по принуждению к миру, он так же проходил по многим странам без захвата..
krolikoff_net    02.01.2018, 11:03
Оценка:  +3
krolikoff_net
alexanderwind - Наполеон -пример не удачный. Он сам пришел, разорил пол россии и сам ушел, практически без потерь.
Колишній-східняк    02.01.2018, 10:36
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Снова ополчение соберут и будут гатить всё пушечным мясом.
Колишній-східняк    02.01.2018, 11:15
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А бабы еще нарожают.
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