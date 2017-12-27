Жители Новой Зеландии построили свой остров из-за запрета пить

Жители построили остров, который фактически находится в международных водах и на нем не действует запрет на распитие алкогольных напитков.

Жители полуострова Коромандел на севере Новой Зеландии построили небольшой остров в прибрежных водах, чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает Meduza со ссылкой на издание Stuff.

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Запрет на распитие распространялся также на пляжи. Нарушителей могли оштрафовать или арестовать.

31 декабря группа людей начала возводить островок в устье реки Тейруа. На небольшом островке установили скамейку и переносной холодильник. Строители острова объяснили, что на них запрет не распространяется, так как они находятся в международных водах.

Свидетели рассказывают, что в новогоднюю ночь люди действительно сидели на островке и выпивали, наблюдая за фейерверком. “Это креативный подход - если бы я знал, возможно, я бы присоединился к ним“, - заявил представитель местной полиции Джон Келли.

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Отмечается, что местный мэр Сандра Гоуди также похвалила строителей острова, отметив изобретательную натуру жителей.

Напомним, в Литве с 1 января вступает в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя лицам молодого возраста. 1 января в новогоднюю ночь Дубай поставил мировой рекорд по самому масштабному лазерному шоу.