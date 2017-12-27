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В Сан-Франциско грузовик сбил пешеходов и протаранил легковое авто

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В аварии пострадали семь человек.

В американском Сан-Франциско произошло масштабное ДТП: грузовой автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает пожарная служба города в Twitter.

По информации службы, двое человек получили серьезные ранения, их срочно госпитализировали с места происшествия.

Причины происшествия не установлены. Сотрудники полиции проводят расследование.

Напомним, в Сиэтле по меньшей мере пять пешеходов получили травмы в результате наезда фургона.

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Теги: США, ДТП, видео, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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