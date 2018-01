В Сан-Франциско грузовик сбил пешеходов и протаранил легковое авто

В американском Сан-Франциско произошло масштабное ДТП: грузовой автомобиль въехал в толпу, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает пожарная служба города в Twitter.

По информации службы, двое человек получили серьезные ранения, их срочно госпитализировали с места происшествия.

Причины происшествия не установлены. Сотрудники полиции проводят расследование.

